На Абшероне автомобиль сбил брата и сестру, вышедших на дорогу в поисках домашнего скота, есть погибший

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, другой ранен.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Мехдиабад, когда Дуньямалыев Нушираван Хансувар оглу 1965 г.р. и его сестра Дуньямалыева Гиймет Хансувар гызы переходили дорогу.

Наезд совершил Дуньямалыев Джейхун, управлявший автомобилем марки "Мерседес". Водитель доставил обоих пострадавших в Клинический медцентр №1, врачи не смогли спасти жизнь Н. Дуньямалыева. состояние второго пострадавшего тоже тяжелое.

По факту Абшеронским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.

Инцидент произошел, когда брат и сестра искали домашний скот до возвращения с выпаса. Совершивший наезд водитель оказался их родственником.