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На Абшероне автомобиль насмерть сбил молодую женщину

На Абшероне автомобиль насмерть сбил молодую женщину

На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел 16 декабря около 23:15 на части автодороги Баку-Губа, пролегающей по территории Абшеронского района.

Житель Кюрдамирского района Мамедов Орхан Чингиз оглу 1983 г.р. за рулем легкового автомобиля марки Mercedes-Benz E220 сбил переходившую дорогу женщину лет 23-25. Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Личность погибшей устанавливается. 

По факту ведется расследование.

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