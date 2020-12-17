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МВД: Заведены уголовные дела в отношении еще 28 пациентов с COVID-19

МВД: Заведены уголовные дела в отношении еще 28 пациентов с COVID-19 Возбуждены уголовные дела в соответствии с законодательством
Происшествия
17 декабря 2020 г. 14:17
МВД: Заведены уголовные дела в отношении еще 28 пациентов с COVID-19
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В целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19 продолжаются контрольно-профилактические мероприятия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

16 декабря сотрудниками полиции и Внутренних войск в общественных местах на территории республики были выявлены и задержаны 47 активных пациентов с COVID-19, покинувших места проживания.

Из них 42 человека были возвращены домой с соблюдением медицинских предписаний, 5 человек госпитализированы.

В отношении 28 человек возбуждены уголовные дела в соответствии с законодательством.

В районных и городских управлениях полиции республики продолжаются расследования по фактам.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Daha 28 nəfər COVID-19 xəstəsinə cinayət işi başlanıldı

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