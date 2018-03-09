МВД: Задержаны 17 подозреваемых в совершении преступлений

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ За минувший день органами внутренних дел было зафиксировано 72 правонарушения, из которых 14 были раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, были раскрыты 8 ранее не завершенных дел.

8 лиц, находящихся в розыске, были задержаны и переданы по назначению. На автомобильных дорогах республики зафиксировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб, 1 получил повреждения.

В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 6 фактов, связанных с оборотом наркотических средств, 1 факт незаконного хранения оружия. Задержаны 17 лиц, подозреваемых в совершении преступления.