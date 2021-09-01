МВД: За нарушение правил проведения свадеб оштрафованы 3 человека

31 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 3 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

31 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 3 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 3 дворах частных домов.

За нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств в результате мониторинга 3 человека оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 15 человек не были допущены на торжество из-за отсутствия паспортов COVID-19.