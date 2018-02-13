МВД: За минувший день задержаны 29 человек в связи с нахождением в розыске

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за прошедший день зафиксировано 114 факта преступлений. Как сообщили Report из пресс-службы МВД Азербайджана, 20 из них с раскрыто по "горячим следам". 29 человек задержаны в связи с нахождением в розыске и переданы по назначению.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 8 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступления задержаны 30 человек.