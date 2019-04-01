МВД: За минувшие два дня в автоавариях погибли 8 человек

Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных за минувшие два дня органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, с 30 марта до 1 апреля на территории республики органами внутренних дел по "горячим следам" были раскрыты 34 преступления.

Кроме того, было раскрыто 2 преступления, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны 29 числившихся в розыске человек, в том числе 3 за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 7 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики произошли 8 тяжелых ДТП, в результате которых погибли 8 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, были установлены 18 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 1 факт незаконного хранения оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 40 человек.