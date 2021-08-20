МВД: В торговых объектах мониторинг будут проводить лица как в штатском, так и в полицейской форме

МВД: В торговых объектах мониторинг будут проводить лица как в штатском, так и в полицейской форме

В торговых объектах мониторинги будут проводить лица как в гражданской одежде, так и в полицейской форме.

https://static.report.az/photo/a734f107-3e55-3241-857a-cdc0ebaf4b48.jpg https://static.report.az/photo/a734f107-3e55-3241-857a-cdc0ebaf4b48.jpg Эльшад Гаджиев

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В торговых объектах мониторинги будут проводить лица как в гражданской одежде, так и в полицейской форме. Как передает Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эльшад Гаджиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров. По его словам, в торговых центрах выявлены нарушения: "Владельцы этих объектов должны знать, что в случае, если они не сделают никаких выводов после принятых против них мер, планируется приостановить работу этого объекта и применить против них другие жесткие ограничения, предусмотренные законом". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Interior Ministry: People in civil dress and police uniform will enter trading establishments for monitoring