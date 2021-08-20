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МВД: В торговых объектах мониторинг будут проводить лица как в штатском, так и в полицейской форме

МВД: В торговых объектах мониторинг будут проводить лица как в штатском, так и в полицейской форме В торговых объектах мониторинги будут проводить лица как в гражданской одежде, так и в полицейской форме.
Происшествия
20 августа 2021 г. 11:59
МВД: В торговых объектах мониторинг будут проводить лица как в штатском, так и в полицейской форме
Эльшад Гаджиев
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В торговых объектах мониторинги будут проводить лица как в гражданской одежде, так и в полицейской форме.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эльшад Гаджиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, в торговых центрах выявлены нарушения: "Владельцы этих объектов должны знать, что в случае, если они не сделают никаких выводов после принятых против них мер, планируется приостановить работу этого объекта и применить против них другие жесткие ограничения, предусмотренные законом".

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Версия на английском языке Interior Ministry: People in civil dress and police uniform will enter trading establishments for monitoring
Версия на азербайджанском языке DİN: “Monitorinq həyata keçirən şəxslər mülki və polis formasında ticarət obyektlərinə daxil olacaqlar”

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