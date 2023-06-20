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МВД: Проводится проверка по факту применения слезоточивого газа к одной из женщин в Гедабеке

МВД: Проводится проверка по факту применения слезоточивого газа к одной из женщин в Гедабеке Сегодня днем в селе Сюдлю Гедабекского района группа лиц незаконно вмешалась в строительство искусственного озера на территории села.
Происшествия
20 июня 2023 г. 22:17
МВД: Проводится проверка по факту применения слезоточивого газа к одной из женщин в Гедабеке

Сегодня днем в селе Сюдлю Гедабекского района группа лиц незаконно вмешалась в строительство искусственного озера на территории села.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, несмотря на неоднократные предупреждения и разъяснительные беседы, эти лица собрались на указанной территории.

Умышленно не подчиняясь законным требованиям полиции, они нанесли травмы нескольким рабочим камнями, тупыми инструментами и попытались оказать сопротивление сотрудникам полиции. Принятыми мерами участники незаконной акции были удалены с территории.

Что касается видеозаписей, в связи с применением сотрудником полиции слезоточивого газа к одной из женщин в Гедабекский район командирована группа сотрудников МВД. По данному факту проводится служебная проверка.

Юридическая оценка вопроса будет дана в зависимости от результата служебной проверки.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Gədəbəydə qadınlardan birinə gözyaşardıcı qaz tətbiq edilməsi faktı üzrə xidməti yoxlama aparılır"

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