МВД Азербайджана подготовило ролик с рекомендациями для защиты от кибермошенников

В МВД Азербайджана подготовили видеоролик с рекомендациями, как защититься от кибермошенников.

В МВД Азербайджана подготовили видеоролик с рекомендациями, как защититься от кибермошенников.

Как сообщает Report , в ролике ведомство призывает население к бдительности.

В первую очередь рекомендуется не отправлять денежные средства и конфиденциальную информацию неизвестным лицам. Также подчеркивается важность не переходить по подозрительным ссылкам, не делиться ни с кем личными паролями.

"Не делитесь сроком действия и CVV-шифром банковской карты, кодом системы 3D Secure. Скачивайте мобильные приложения только из официальных источников. Активируйте двухфакторную аутентификацию", - говорится в видеоролике.