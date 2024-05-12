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МВД Азербайджана подготовило ролик с рекомендациями для защиты от кибермошенников

МВД Азербайджана подготовило ролик с рекомендациями для защиты от кибермошенников В МВД Азербайджана подготовили видеоролик с рекомендациями, как защититься от кибермошенников.
Происшествия
12 мая 2024 г. 23:09
МВД Азербайджана подготовило ролик с рекомендациями для защиты от кибермошенников

В МВД Азербайджана подготовили видеоролик с рекомендациями, как защититься от кибермошенников.

Как сообщает Report, в ролике ведомство призывает население к бдительности.

В первую очередь рекомендуется не отправлять денежные средства и конфиденциальную информацию неизвестным лицам. Также подчеркивается важность не переходить по подозрительным ссылкам, не делиться ни с кем личными паролями.

"Не делитесь сроком действия и CVV-шифром банковской карты, кодом системы 3D Secure. Скачивайте мобильные приложения только из официальных источников. Активируйте двухфакторную аутентификацию", - говорится в видеоролике.

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Версия на азербайджанском языке Daxili İşlər Nazirliyi kiberdələduzluqla bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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