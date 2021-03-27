О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД предупреждает охотников на краснокнижных птиц

МВД предупреждает охотников на краснокнижных птиц Начиная с апреля текущего года будут приниматься самые серьезные меры в отношении лиц, занимающихся незаконной охотой в водоемах национальных парков и заповедников, входящих в административную территорию управления полиции на водном транспорте Министерств
Происшествия
27 марта 2021 г. 15:23
МВД предупреждает охотников на краснокнижных птиц

Начиная с апреля текущего года будут приниматься самые серьезные меры в отношении лиц, занимающихся незаконной охотой в водоемах национальных парков и заповедников, входящих в административную территорию управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел, а также охотящихся на краснокнижных птиц.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Также регулярно продолжаются оперативные мероприятия, а также борьба с лицами, осуществляющими резку трубопроводов и проводов различного назначения, проложенных по дну Каспийского моря, с целью их дальнейшей продажи.

Граждан просят сообщать о любых нарушениях в Каспийском море и водных бассейнах, позвонив в управление полиции на водном транспорте по номерам 012-433-38-12 и 012-433-38-02.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DİN "Qırmızı Kitab”a düşən quşları ovlayan şəxslərlə bağlı xəbərdarlıq edib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
26 марта 2021 г. 16:25
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
25 марта 2021 г. 11:00
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
19 марта 2021 г. 10:06
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
17 марта 2021 г. 17:44
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
17 марта 2021 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi