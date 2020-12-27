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МВД опровергло слухи о требовании взятки полицейскими у военнослужащего

МВД опровергло слухи о требовании взятки полицейскими у военнослужащего Главное управление полиции города Гянджа провело проверку в связи с видеозаписью, на которой на стационарном посту полиции у выезда из города Гянджа не пускают в город военнослужащего на автомобиле
Происшествия
27 декабря 2020 г. 00:43
МВД опровергло слухи о требовании взятки полицейскими у военнослужащего

Главное управление полиции города Гянджа провело проверку в связи с видеозаписью, на которой на стационарном посту полиции у выезда из города Гянджа не пускают в город военнослужащего на автомобиле.

Как сообщили Report в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, 25 декабря в ночные часы человек в военной форме на такси пытался въехать в Гянджу через въезд на территории села Гаджимеликли, где в связи со специальным карантинным режимом был установлен стационарный пост полиции.

Сотрудники полиции установили, что у таксиста нет соответствующего разрешения на въезд в город, после чего человек в военной форме вышел из такси и пошел в город пешком.

Информация о том, что у этого человека требовали взятку, неверна, уточнили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Gəncədə hərbçinin polis postundan şəhərə buraxılmaması araşdırılıb

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