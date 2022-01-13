О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД опровергает информацию о росте случаев пропажи девочек

МВД опровергает информацию о росте случаев пропажи девочек Министерство внутренних дел (МВД) отреагировало на заявления о росте случаев пропажи девочек.
Происшествия
13 января 2022 г. 12:42
МВД опровергает информацию о росте случаев пропажи девочек
0 : 00
0 : 00

Министерство внутренних дел (МВД) отреагировало на заявления о росте случаев пропажи девочек.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Report, что какого-либо роста в связи с пропажей девочек не наблюдается.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев без вести пропавшие лица, это те кто уезжает к друзьям-знакомым, не ставя в известность своих родителей: "Вне зависимости от возрастной и половой категории, по всем поступающим данным о лицах, покинувших адрес проживания и не вернувшихся, возбуждаются неотложные розыскные дела. Проверяется и информация о случаях пропажи без вести, публикуемая в социальных сетях, никакие сведения не остаются в стороне".

МВД призвало родителей быть более бдительными: "Учитывайте, что в социальных сетях ваши дети могут стать жертвами различных угроз, они могут попасть под влияние определенных лиц".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİN qız uşaqlarının itkin düşməsi hallarının artması iddialarına münasibət bildirib

Другие новости из категории

В Генпрокуратуре начато расследование в связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку
В Генпрокуратуре начато расследование в связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку
13 января 2022 г. 12:26
В Баку пропала без вести девушка
В Баку пропала без вести девушка
13 января 2022 г. 12:22
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
13 января 2022 г. 11:35
В Гяндже 21-летнего парня приговорили к 12,5 годам тюрьмы за убийство знакомой
В Гяндже 21-летнего парня приговорили к 12,5 годам тюрьмы за убийство знакомой
13 января 2022 г. 10:51
В Баку возбуждено дело против врачей, обвиняемых в фальсификации степени инвалидности
В Баку возбуждено дело против врачей, обвиняемых в фальсификации степени инвалидности
13 января 2022 г. 10:07
В Имишли перевернулся грузовик, есть пострадавший
В Имишли перевернулся грузовик, есть пострадавший
13 января 2022 г. 04:04
Сотрудник Посольства Азербайджана в Москве скончался от COVID-19
Сотрудник Посольства Азербайджана в Москве скончался от COVID-19
12 января 2022 г. 21:14
Обвиняемый вместе с Вугаром Сафарли глава компании подал апелляционную жалобу
Обвиняемый вместе с Вугаром Сафарли глава компании подал апелляционную жалобу
12 января 2022 г. 15:58
В Уджаре во время урока в школе обрушился потолок
ФотоВ Уджаре во время урока в школе обрушился потолок
12 января 2022 г. 15:46
Завершено разбирательство в связи с избиением Тофика Ягублу
Завершено разбирательство в связи с избиением Тофика Ягублу
12 января 2022 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi