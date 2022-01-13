МВД опровергает информацию о росте случаев пропажи девочек

Министерство внутренних дел (МВД) отреагировало на заявления о росте случаев пропажи девочек.

Министерство внутренних дел (МВД) отреагировало на заявления о росте случаев пропажи девочек.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Report, что какого-либо роста в связи с пропажей девочек не наблюдается.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев без вести пропавшие лица, это те кто уезжает к друзьям-знакомым, не ставя в известность своих родителей: "Вне зависимости от возрастной и половой категории, по всем поступающим данным о лицах, покинувших адрес проживания и не вернувшихся, возбуждаются неотложные розыскные дела. Проверяется и информация о случаях пропажи без вести, публикуемая в социальных сетях, никакие сведения не остаются в стороне".

МВД призвало родителей быть более бдительными: "Учитывайте, что в социальных сетях ваши дети могут стать жертвами различных угроз, они могут попасть под влияние определенных лиц".