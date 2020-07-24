Сводка МВД по нарушителям карантина на автодорогах

Пресечены попытки 385 автотранспортных средств миновать посты без соответствующего разрешения

С 00:00 23.07.2020 до 00:00 24.07.2020 за нарушение режима строгого карантина, введенного на территории Баку, Джалилабада, Гянджи, Масаллы, Мингячевира, Сумгайыта, Евлаха, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Геранбойского, Сиязаньского и Шекинского районов, к административной ответственности по статье 211.1 были привлечены 857 человек, за неиспользование медицинских масок в такси и автобусах по статье 211.2 были привлечены к ответственности 73 человека, в целом, 950 нарушителей.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана, в указанный период с поста на 52-м километре дороги Баку-Губа были возвращены 20 автомобилей, направлявшихся в район, и 40 автомобилей, следовавших в направлении столицы. С поста, расположенного на 31-м километре дороги Баку-Шамахы-Евлах, были возвращены 25 автомобилей, направлявшихся в районы и еще 70, следовавших в направлении столицы. На посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия, были возвращены 125 автомобилей, направлявшихся в район и еще 105 машин, следовавших по направлению к столице.

В целом, пресечены попытки 385 автотранспортных средств миновать посты без соответствующего разрешения.