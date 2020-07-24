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Report Georgia

Сводка МВД по нарушителям карантина на автодорогах

Сводка МВД по нарушителям карантина на автодорогах Пресечены попытки 385 автотранспортных средств миновать посты без соответствующего разрешения
Происшествия
24 июля 2020 г. 11:20
Сводка МВД по нарушителям карантина на автодорогах

С 00:00 23.07.2020 до 00:00 24.07.2020 за нарушение режима строгого карантина, введенного на территории Баку, Джалилабада, Гянджи, Масаллы, Мингячевира, Сумгайыта, Евлаха, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Геранбойского, Сиязаньского и Шекинского районов, к административной ответственности по статье 211.1 были привлечены 857 человек, за неиспользование медицинских масок в такси и автобусах по статье 211.2 были привлечены к ответственности 73 человека, в целом, 950 нарушителей.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана, в указанный период с поста на 52-м километре дороги Баку-Губа были возвращены 20 автомобилей, направлявшихся в район, и 40 автомобилей, следовавших в направлении столицы. С поста, расположенного на 31-м километре дороги Баку-Шамахы-Евлах, были возвращены 25 автомобилей, направлявшихся в районы и еще 70, следовавших в направлении столицы. На посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия, были возвращены 125 автомобилей, направлявшихся в район и еще 105 машин, следовавших по направлению к столице.

В целом, пресечены попытки 385 автотранспортных средств миновать посты без соответствующего разрешения.

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