​МВД и МНБ Азербайджана провели совместную операцию

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ 22 октября в 21:00 сотрудники прокуратуры Ясамальского района, районного управления МНБ и Управления полиции провели в принадлежащем Яверу Фарзалиеву доме чая "Farklı Lahmacun" операцию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

В результате в подвале дома чая были задержаны 42 участника религиозного собрания, в том числе дети.

При осмотре были обнаружены и изъяты книги религиозного содержания, а также литература, пропагандирующая религиозную ненависть и нетерпимость.

Организаторы незаконного собрания - жители Закаталы Кямран Мустафаев, Адиль Раджабов и житель Баку Заур Шабанов были задержаны в качестве подозреваемых лиц. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 168 (посягательство на права граждан под предлогом совершения религиозных обрядов) УК.

В отношении других участников в административном порядке был составлен протокол, который направили на рассмотрение суда.