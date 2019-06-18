МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 6 человек

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 17 июня на территории республики 19 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 6 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 9 числившихся в розыске лиц, из них 2 должника.

На дорогах республики произошло 4 тяжелых ДТП, в которых 6 человек погибли, 4 пострадали.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 10 фактов незаконного оборота наркотиков и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 18 человек.