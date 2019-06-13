МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 3 человека

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 12 июня на территории республики 24 преступления были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 11 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 28 числившихся в розыске лиц, из них 5 за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 5 должников.

На дорогах республики произошло 3 тяжелых ДТП, в которых три человека погибли, шестеро пострадали.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 17 фактов незаконного оборота наркотиков и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 42 человека.