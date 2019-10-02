МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 2 человека

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, за минувший день на территории республики 21 преступление было раскрыто по "горячим следам".

Также раскрыты 12 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 15 числившихся в розыске лиц, из них 8 должников.

На дорогах республики произошло 2 тяжелых ДТП, в которых погибли 2 человека.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 15 фактов незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержан 31 человек.