МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 2 человека

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий, совершенных 16 июля.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, минувшим днем на территории республики 23 преступления были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 11 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы соответствующим структурам 8 числившихся в розыске лиц, из них 5 за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 1 должник.

На дорогах республики произошло 2 тяжелых ДТП, в которых 2 человека погибли, 2 пострадали.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 15 фактов незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 37 человек.