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МВД Азербайджана распространило заявление по поводу факта мошенничества 

МВД Азербайджана распространило заявление по поводу факта мошенничества  МВД республики выступило с заявлением по поводу жалобы гражданки Г.Мурадовой о том, что она стала жертвой мошеннических действий и угроз жизни
Происшествия
20 августа 2020 г. 14:56
МВД Азербайджана распространило заявление по поводу факта мошенничества 
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МВД республики выступило с заявлением по поводу жалобы гражданки Г.Мурадовой о том, что она стала жертвой мошеннических действий и угроз жизни.

Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов в ответ на запрос Report отметил, что обвиняемый в мошенничестве Вугар Ширинов не является сотрудником полиции.

По словам представителя министерства, в связи с жалобой проводится расследование в 5-м отделении полиции Бинагадинского РУП. "Заявитель Г.Мурадова неоднократно была в отделении полиции и давала показания. Ведется расследование", - сказал Э.Захидов.

Г.Мурадова в своих показаниях заявила, что Ширинов Вугар Агамирза оглу совершил в отношении нее мошеннические действия на сумму 75 500 манатов и, требуя деньги, угрожал расправой. По словам заявителя, В.Ширинов представился следователем Главного управления по борьбе с организованной преступностью и, вступив в преступный сговор с гражданкой Гюлюстан Агаевой, присвоил денежные средства.

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Версия на азербайджанском языке DİN qadının dələduzluğa məruz qalması ilə bağlı açıqlama verdi

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