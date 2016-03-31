Мужчина в Москве дважды напал с шашкой на семью азербайджанцев

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ На северо-востоке Москвы задержан мужчина, который два дня подряд нападал с шашкой на азербайджанцев.

Как передает Report, ранним утром во вторник, 29 марта, возле магазина "Продукты" на улице Отрадная мужчина с шашкой напал на 46-летнего гражданина Азербайджана, ударив его по руке.

Потерпевший получил множественные порезы и перелом кисти.

По подозрению в умышленном причинении среднего вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) был задержан 28-летний москвич, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. В отношении него было возбуждено дело, после чего он был отпущен под подписку о невыезде.

На следующий день, в среду, около 18:00 полиции стало известно, что возле того же магазина мужчина с шашкой напал на 16-летнего гражданина Азербайджана, сына пострадавшего накануне. На месте преступления был задержан всё тот же москвич.

В отношении нападавшего возбуждено второе уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" (ст. 115 УК РФ).