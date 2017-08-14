Мужчина, нанесший в Баку ножевое ранение другу: Я пошутил насчет его очков, в ответ он бросил мне в лицо кость домино

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Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу в отношении обвиняемого в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью Джахангира Саламова 1986 г.р.

Как сообщает Report, на процесс под председательством судьи Рауфа Алиева было объявлено о начале судебного следствия.

Затем судья огласил обвинительный акт, согласно которому, 16 января этого года Дж.Саламов поспорил со знакомым Туралом Сафаровым в кафе "Məkan" на территории Сабунчинского района.

Через день после спора они вновь встретились. Мужчины снова поспорили и Дж.Саламов нанес Т.Сафарову ножом два удара. Раненый Т.Сафаров смог сам покинуть место происшествия. Дж.Саламов был задержан сотрудниками полиции.

На судебном заседании Дж.Саламов признал свою вину по выдвинутому в его отношении обвинению. Он заявил, что его шутка во время игры в домино не понравилась знакомому Т.Сафарову. По словам обвиняемого, они уже 10 лет дружат с Т.Сафаровым: "Во время игры в домино я пошутил насчет его очков. Это не понравилось Туралу и он бросил мне в лицо кость домино. Находящиеся в кафе разняли нас. Мы покинули заведение. Я позвонил Туралу, позвал на встречу, потребовал извинений. Однако он поспорил со мной. После этого я пустил в дело нож".

Дж.Саламов отметил, что после случившегося Т.Сафаров покинул территорию: "Турал встал и ушел. После этого ушел и я. Затем прибыли полицейские".

На процессе был также допрошен Т.Сафаров. Касаясь случившегося, он сказал, что между ними было перемирие: "Я не являюсь жалобщиком".

Очередное заседание суда назначено на 21 августа.

Отметим, что Дж.Салманов обвиняется по ст. 126.1 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) УК.