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    Муж на почве ревности ударил жену ножом в Баку

    Инцидент произошел в Ясамальском районе

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина на почве семейного конфликта.

    Как передает Report, между проживающей по адресу Аббас Мирза Шарифзаде 37-летней Агаевой Рамилей Баоагардаш гызы и ее мужем возникла ссора.

    После чего муж ударил ее ножом. Женщина доставлена в больницу.

    По факту ведется расследование в 29-м отделении Управления полиции Ясамальского района.

    Отмечается, что инцидент произошел на почве ревности. 

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