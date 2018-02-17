Муж на почве ревности ударил жену ножом в Баку

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина на почве семейного конфликта.

Как передает Report, между проживающей по адресу Аббас Мирза Шарифзаде 37-летней Агаевой Рамилей Баоагардаш гызы и ее мужем возникла ссора.

После чего муж ударил ее ножом. Женщина доставлена в больницу.

По факту ведется расследование в 29-м отделении Управления полиции Ясамальского района.

Отмечается, что инцидент произошел на почве ревности.