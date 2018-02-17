Муж на почве ревности ударил жену ножом в Баку

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина на почве семейного конфликта.
Как передает Report, между проживающей по адресу Аббас Мирза Шарифзаде 37-летней Агаевой Рамилей Баоагардаш гызы и ее мужем возникла ссора.
После чего муж ударил ее ножом. Женщина доставлена в больницу.
По факту ведется расследование в 29-м отделении Управления полиции Ясамальского района.
Отмечается, что инцидент произошел на почве ревности.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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