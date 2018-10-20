Молодая сотрудница балакенской больницы неожиданно умерла на улице

Балакен. 20 октября. REPORT.AZ/ В Балакенском районе на улице неожиданно умерла 26-летняя женщина.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, инцидент произошел сегодня днем на остановке перед Балакенской центральной районной больницей.

Ожидавшей автобус на остановке жительнице районного села Махмалар Айгюн Ильгар гызы Шиблиевой неожиданно стало плохо и она упала.

Находившиеся на остановке местные жители сразу же попытались ей помочь. Однако А.Шиблиева скончалась там же.

Для уточнения причин смерти молодой женщины ее тело было передано Балакенскому районному отделению Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

Отметим, что А.Шиблиева работала в Балакенской районной центральной больнице.

Инцидент произошел, когда она шла домой с работы.

По факту начато расследование.