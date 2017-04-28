Рожденный в частной клинике в Баку младенец умер через два дня

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Младенец, рожденный в частной клинике в Баку, умер спустя два дня.

Как сообщает Report, Гюнель Гасанбалаева родила в International Medical Center, расположенном на улице Башира Сафароглу в Сабаильском районе.

По словам отца рожденной девочки, мужа Г. Гасанбалаевой Алигусейна Гасангбалаева, спустя два дня после рождения ребенка мать и младенец по желанию врачей клиники были отправлены домой. Девочка умерла дома. А. Гасанбалаев пожаловался на частную клинику. На основе жалобы, труп девочки был передан в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Ведется экспертиза.

В “International Medical Center” Report сообщили, что младенец был выписан домой по желанию родителей: "В настоящий момент специальная экспертная группа расследует этот вопрос".