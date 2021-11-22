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Министр: Количество дел, исполнение которых обеспечено, увеличилось почти на 20%

Министр: Количество дел, исполнение которых обеспечено, увеличилось почти на 20% "В целях оперативного исполнения судебных решений, связанных с долгами по налогам, страхованию, алиментам и пр., организованы направление платежей непосредственно на банковские счета, ведение платежей в онлайн порядке. За счет интеграции информационной си
Происшествия
22 ноября 2021 г. 06:28
Министр: Количество дел, исполнение которых обеспечено, увеличилось почти на 20%

"В целях оперативного исполнения судебных решений, связанных с долгами по налогам, страхованию, алиментам и пр., организованы направление платежей непосредственно на банковские счета, ведение платежей в онлайн порядке. За счет интеграции информационной системы “Электронное исполнение”, представляющей важное значение в совершенствовании деятельности, в базы данных различных органов появилась возможность получения в режиме реального времени необходимых документов, в том числе информации о должниках. Как результат, количество дел, исполнение которых обеспечено, в текущем году увеличилось почти на 20 процентов, физические и юридические лица принуждены к выплате более 420 миллионов манатов".

Как передает Report, об этом сказано в статье министра юстиции Азербайджанской Республики, председателя Судебно-правового совета, государственного советника юстиции I степени Фикрета Мамедова в АЗЕРТАДЖ.

"Одновременно дало эффект применение электронных средств контроля (электронных браслетов), внедренных в целях эффективного исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы. В настоящее время сфера данного применения расширилась, электронные браслеты носят уже более 4 000 осужденных. Они круглосуточно находятся под надзором Электронного мониторингового центра в онлайн-режиме.

Применение современных информационных и коммуникационных технологий важно и для повышения эффективности правосудия, обеспечения прозрачности в работе и улучшения доступности суда. Указ Президента Азербайджана “Об углублении реформ в судебно-правовой системе” от 3 апреля 2019 года стал “дорожной картой” этих реформ.

Информационная система “Электронный суд”, созданная по поручению главы государства, охватывает весь процесс от момента возникновения права на обращение в суд до завершения исполнения решения суда. Она обеспечивает электронный документооборот, аудио- и видеозапись судебных процессов, проведение видеоконференций, в разы сокращает время получения документов", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Cari ildə icrası təmin edilən işlərin sayı 20%-dək artıb”

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