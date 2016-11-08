Милли Меджлис прокомментировал информацию о вызове Хады Раджабли в полицию

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Милли Меджлис прокомментировал информацию о вызове председателя парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли в полицию.

Как сообщили Report из пресс-службы парламента, распространенная информация безосновательна.

"Комментируя вопрос, сотрудник пресс-службы министерства внутренних дел заявил сотруднику сайта Bizimyol.info, что информация о вызове депутата Хады Раджабли в Сураханское РУП и даче им показаний, не соответствует действительности", - заявили из ММ.

Обращаясь в очередной раз к представителям СМИ, пресс-служба ММ призывает их быть более осторожными при распространении подобной информации и просит не публиковать непроверенные сведения.