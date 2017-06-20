Международный банк Азербайджана подал в суд на компанию

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ ОАО "Международный банк Азербайджана" подало в суд на ООО ADO-G İnşaat, Təchizat və Quraşdırma.

Как сообщает Report, обратившийся в Бакинский административно-экономический суд №2 банк подал требование о взимании кредитного долга.

ООО в суде подало ответный иск, потребовав изменения условий кредитного договора, зачислении выплаченных процентов за счет основного долга, предоставлении отсрочки по выплате процентов и выплате потерянной выгоды.

Суд частично удовлетворил первоначальный иск, ответный иск был отклонен. Недовольное решением ООО ADO-G İnşaat, Təchizat və Quraşdırma подало апелляционную жалобу.

Бакинский апелляционный суд постановление суда первой инстанции оставил без изменений.