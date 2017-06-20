 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Международный банк Азербайджана подал в суд на компанию

    Постановление суда первой инстанции осталось без изменений

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ ОАО "Международный банк Азербайджана" подало в суд на ООО ADO-G İnşaat, Təchizat və Quraşdırma.

    Как сообщает Report, обратившийся в Бакинский административно-экономический суд №2 банк подал требование о взимании кредитного долга.

    ООО в суде подало ответный иск, потребовав изменения условий кредитного договора, зачислении выплаченных процентов за счет основного долга, предоставлении отсрочки по выплате процентов и выплате потерянной выгоды.

    Суд частично удовлетворил первоначальный иск, ответный иск был отклонен. Недовольное решением ООО ADO-G İnşaat, Təchizat və Quraşdırma подало апелляционную жалобу.

    Бакинский апелляционный суд постановление суда первой инстанции оставил без изменений.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi