МЭПР: Оползень в Шемахе находится в активной фазе, пока не завершился

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Оползень в Шемахе находится в активной фазе, процесс пока не завершился".

Об этом Report сообщил начальник партии по изучению экзогенно-геологических процессов экспедиции комплексной гидрогеологии и инженерной геологии министерства экологии и природных ресурсов Садиг Амирасланов.

Он напомнил, что в ноябре на 2, 4 и 6-м км автомобильной трассы Шемаха-Чухурюрд-Гызмейдан также произошли оползни: "Параметры оползневого процесса, наблюдавшегося в ноябре, были относительно меньше. Сотрудники министерства провели осмотр местности. Мы прогнозировали, что оползень будет продолжаться, так как находится в активной фазе".

По словам С.Амирасланова, на указанной территории оползень все еще продолжается: "Несмотря на отсутствие препятствий для движения транспортных средств, ночью эта территория может быть опасной, так как оползневый процесс продвигается к склону".