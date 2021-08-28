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Мексиканский журналист: Преступления против гражданского населения в Гяндже неприемлемы

Мексиканский журналист: Преступления против гражданского населения в Гяндже неприемлемы "Преступления против гражданского населения в Гяндже неприемлемы".
Происшествия
28 августа 2021 г. 14:08
Мексиканский журналист: Преступления против гражданского населения в Гяндже неприемлемы

"Преступления против гражданского населения в Гяндже неприемлемы".

Об этом Западному центру Report заявил посетивший Гянджу редактор мексиканской газеты El Universal Габриэль Мойссен.

"Армения, обстреливая баллистическими ракетами территорию, где проживает гражданское население, нарушила все международно-правовые нормы. Мексика всегда была сторонником международного права. Вообще, в ходе любого вооруженного конфликта обстреливать территории, населенные гражданским населением, недопустимо. Я надеюсь, что в регионе всегда будет мир, и гражданское население не пострадает", - сказал он.

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Версия на английском языке Mexican journalist: Crime committed against civilians in Ganja is inadmissible
Версия на азербайджанском языке Meksikalı jurnalist: "Gəncədə mülki əhaliyə qarşı törədilən cinayət qəbuledilməzdir"

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