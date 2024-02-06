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МЧС распространило информацию в связи со взрывом в котельной в Баку

МЧС распространило информацию в связи со взрывом в котельной в Баку Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом, произошедшим в котельной в Ясамальском районе Баку.
Происшествия
6 февраля 2024 г. 08:59
МЧС распространило информацию в связи со взрывом в котельной в Баку

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом, произошедшим в котельной в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Report, в ведомстве отметили, что к месту инцидента были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

"В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел в котельной, от взрывной волны здание котельной пришло в негодность. Кроме того, в соседнем здании были выбиты окна, на легковой автомобиль марки Toyota упали каменные блоки, нанеся ему значительные повреждения. В результате происшествия один гражданин получил ожоги, он госпитализирован", - отметили в МЧС.

Сотрудники ведомства приняли на месте ЧП необходимые меры безопасности, профильные ведомства ведут расследование.

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