МЧС распространило информацию в связи со взрывом в котельной в Баку

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом, произошедшим в котельной в Ясамальском районе Баку.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом, произошедшим в котельной в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Report , в ведомстве отметили, что к месту инцидента были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

"В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел в котельной, от взрывной волны здание котельной пришло в негодность. Кроме того, в соседнем здании были выбиты окна, на легковой автомобиль марки Toyota упали каменные блоки, нанеся ему значительные повреждения. В результате происшествия один гражданин получил ожоги, он госпитализирован", - отметили в МЧС.

Сотрудники ведомства приняли на месте ЧП необходимые меры безопасности, профильные ведомства ведут расследование.