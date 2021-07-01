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МЧС о пожаре в направлении поселка Гырмызы базар

МЧС о пожаре в направлении поселка Гырмызы базар Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) распространило информацию о пожаре в Физулинском районе.
Происшествия
1 июля 2021 г. 11:42
МЧС о пожаре в направлении поселка Гырмызы базар

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) распространило информацию о пожаре в Физулинском районе.

Как сообщили Report в МЧС, 30 июня 2021 года на горячую линию министерства "112" поступила информация о пожаре в селе Гаджар (в направлении поселка Гырмызы базар (Красный базар) Ходжавендского района) на заминированной противником открытой территории с частично лесной полосой в горной местности со сложным рельефом.

На основании информации, на место немедленно был привлечен вертолет авиационного отряда МЧС и начаты мероприятия по тушению огня. В настоящее время принимаются неотложные меры по предотвращению распространения пожара на обширную территорию.

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Версия на азербайджанском языке Qırmızı Bazar istiqamətindəki yanğınla bağlı rəsmi məlumat - VİDEO

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