МЧС: К ликвидации последствий непогоды в Нахчыване привлечены 23 единицы техники

Наблюдавшиеся в Нахчыване нестабильные погодные условия привели к ряду негативных последствий.

Наблюдавшиеся в Нахчыване нестабильные погодные условия привели к ряду негативных последствий.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию министерства 112 поступила информация о затоплении частных домов, приусадебных участков, автомобильных дорог.

В ликвидации негативных последствий непогоды задействованы соответствующие силы МЧС (159 человек личного состава и 23 единицы техники).

Сотрудники министерства на местах принимают неотложные меры для откачки воды с затопленных участков. В городе Нахчыван и Бабекском районе удалось откачать воду из более чем 40 частных жилых домов, 4 объектов и 3 административных зданий.