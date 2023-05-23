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МЧС: К ликвидации последствий непогоды в Нахчыване привлечены 23 единицы техники

МЧС: К ликвидации последствий непогоды в Нахчыване привлечены 23 единицы техники Наблюдавшиеся в Нахчыване нестабильные погодные условия привели к ряду негативных последствий.
Происшествия
23 мая 2023 г. 10:56
МЧС: К ликвидации последствий непогоды в Нахчыване привлечены 23 единицы техники

Наблюдавшиеся в Нахчыване нестабильные погодные условия привели к ряду негативных последствий.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию министерства 112 поступила информация о затоплении частных домов, приусадебных участков, автомобильных дорог.

В ликвидации негативных последствий непогоды задействованы соответствующие силы МЧС (159 человек личного состава и 23 единицы техники).

Сотрудники министерства на местах принимают неотложные меры для откачки воды с затопленных участков. В городе Нахчыван и Бабекском районе удалось откачать воду из более чем 40 частных жилых домов, 4 объектов и 3 административных зданий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: "Naxçıvanda selin fəsadlarının aradan qaldırılmasına 23 texnika cəlb olunub" - VİDEO

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