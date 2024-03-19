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МЧС Азербайджана в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

МЧС Азербайджана в праздничные дни будет работать в усиленном режиме Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Новруз.
Происшествия
19 марта 2024 г. 11:46
МЧС Азербайджана в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Новруз.

Как сообщили Report в МЧС, соответствующий приказ подписал министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

Согласно приказу, соответствующим структурным подразделениям даны поручения по обеспечению безопасности жизни и деятельности граждан в нерабочие дни в связи с праздником Новруз, организации гибкого реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в местах большого скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах.

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Версия на азербайджанском языке FHN bayramla əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

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