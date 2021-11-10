МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды

11:45 Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в связи с погодными условиями призвало население соблюдать правила безопасности.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в связи с погодными условиями призвало население соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, с 10-го по 12-ое ноября на территории страны ожидается нестабильная погода, сильный ветер, переменные дожди.

"Во время сильного ветра следует избегать легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и электрическими столбами, а также соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре осложняется тушение пожара", – отметили в министерстве.