О нас
Report Georgia
Аудио новости

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды 11:45 Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в связи с погодными условиями призвало население соблюдать правила безопасности.
Происшествия
10 ноября 2021 г. 11:54
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в связи с погодными условиями призвало население соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, с 10-го по 12-ое ноября на территории страны ожидается нестабильная погода, сильный ветер, переменные дожди.

"Во время сильного ветра следует избегать легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и электрическими столбами, а также соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре осложняется тушение пожара", – отметили в министерстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə xəbərdarlıq edib

Самое читаемое

Хави назначен на пост главного тренера Барселоны
Хави назначен на пост главного тренера "Барселоны"
6 ноября 2021 г. 05:26
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
6 ноября 2021 г. 03:56
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
5 ноября 2021 г. 23:03
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
7 ноября 2021 г. 23:56
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
8 ноября 2021 г. 01:06
Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
6 ноября 2021 г. 00:25
Барелла продлил контракт с «Интером»
Барелла продлил контракт с «Интером»
5 ноября 2021 г. 22:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi