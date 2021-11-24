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МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с ухудшением погодных условий и призвало соблюдать правила безопасности, сообщает Report.
Происшествия
24 ноября 2021 г. 12:34
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с ухудшением погодных условий и призвало соблюдать правила безопасности, сообщает Report.

"Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, с полудня 24 ноября до 27 ноября на территории страны ожидается нестабильная погода, переменные дожди, 25 ноября ожидается сильный ветер с порывами.

Во время сильного ветра следует избегать легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и электрическими столбами, а также соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре осложняется тушение пожара", – отметили в МЧС.

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