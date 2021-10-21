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Мать скончавшегося от отравления грибами ребенка помещена в больницу

Мать скончавшегося от отравления грибами ребенка помещена в больницу В Гахском районе отравилась грибами мать 9-летнего Ибрагимхалила Гасымзаде, скончавшегося накануне от отравления грибами.
Происшествия
21 октября 2021 г. 15:35
Мать скончавшегося от отравления грибами ребенка помещена в больницу

В Гахском районе отравилась грибами мать 9-летнего Ибрагимхалила Гасымзаде, скончавшегося накануне от отравления грибами.

Об этом Report сообщил представитель исполнительной власти села Тасмалы Магеррам Алагезов.

По его словам, состояние Тураны Мусаевой ухудшилось: "Предположительно, женщина отравилась грибами, ее перевели в одну из больниц города Баку".

Отметим, что ранее жители села Тасмалы - 47-летний Мубариз Гасымов, его 12-летний cын Мурад Гасымлы и их родственник 9-летний Ибрагимхалил Гасымзаде были помещены в Республиканский токсикологический центр, расположенный в Баку. M.Гасымлы и И.Гасымзаде позже скончались.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qaxda göbələkdən zəhərlənərək ölən uşaqlardan birinin anası da zəhərlənib

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