Мать скончавшегося от отравления грибами ребенка помещена в больницу

В Гахском районе отравилась грибами мать 9-летнего Ибрагимхалила Гасымзаде, скончавшегося накануне от отравления грибами.

В Гахском районе отравилась грибами мать 9-летнего Ибрагимхалила Гасымзаде, скончавшегося накануне от отравления грибами.

Об этом Report сообщил представитель исполнительной власти села Тасмалы Магеррам Алагезов.

По его словам, состояние Тураны Мусаевой ухудшилось: "Предположительно, женщина отравилась грибами, ее перевели в одну из больниц города Баку".

Отметим, что ранее жители села Тасмалы - 47-летний Мубариз Гасымов, его 12-летний cын Мурад Гасымлы и их родственник 9-летний Ибрагимхалил Гасымзаде были помещены в Республиканский токсикологический центр, расположенный в Баку. M.Гасымлы и И.Гасымзаде позже скончались.

По факту проводится расследование.