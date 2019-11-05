Мать Эльзы Сеидджахан стала жертвой "черных риелторов"

В отношении матери заслуженной артистки Азербайджана Эльзы Сеидджахан (Гасымовой) совершено мошенничество.

Об этом Report сообщила сама Э.Сеиджжахан.

По ее словам, Расим Мамедов и другие два лица, имена которых она не называет, совершили мошенничество, продав земельный участок ее матери в городе Баку: "Эти люди обманули мою мать. Они продали этот земельный участок, а взамен обещали дать ей другой дом. Однако они не сдержали слово. Я обратилась в правоохранительные органы".

Э.Сеидджахан сказала, что в результате расследования сотрудников полиции Р.Мамедов и двое других были задержаны: "Эти люди пообещали, что в течение месяца вернут матери либо деньги, либо предоставят дом".

Заслуженная артистка выразила признательность сотруднику 21-го отделения полиции Насиминского РУП, капитану полиции Ирфану Герайзаде за помощь в выявлении и задержании Р.Мамедова и других.