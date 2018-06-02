Мадуро вновь призвал к национальному диалогу в Венесуэле

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу вновь призвал все политические сектора страны к диалогу для обеспечения мира и стабильности, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это не просто призыв, это конкретная практика диалога", — приводит канал Telesur заявление Мадуро.

По словам президента, уже на следующей неделе состоится новый раунд социального диалога. "Этот второй цикл социального характера предназначен, чтобы выслушать сельских жителей, рабочих, учителей, студентов, среди прочих", — сказал президент.

Ранее Мадуро уже встречался в рамках диалога с руководством национальных СМИ, представителями банковского сектора и оппозиционными губернаторами. В пятницу власти также объявили о начале освобождения политических заключенных. В отношении первой их группы из 39 человек уже начат процесс освобождения.