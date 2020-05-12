​Кямаледдин Гейдаров: Следствие выявит причину пожара

"После первого пожара на этом объекте были проигнорированы наши предупреждения, получены новые товары и созданы условия для предпринимателей до того, как завершились ремонтные и монтажные работы и прежде чем объект был принят со стороны МЧС и органа местной исполнительной власти".
Как передает Report, об этом заявил прибывший на место пожара на рынке стройматериалов EuroHome министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.
Министр сообщил, что в правоохранительные органы было направлено обращение, и следствие определит причины пожара: "Этот предприниматель настолько безответственный, что эксплуатирует свой объект в столь опасных условиях. Больше всего от этого пострадал владелец объекта и предприниматели. Поэтому мне кажется, что после данного инцидента правоохранительные органы примут более строгие меры в отношении объекта, владелец объекта получит строгое наказание. Поэтому каждый должен соблюдать любое поручение и указание".
Министр также подчеркнул, что пожар был быстро потушен благодаря действиям сотрудников МЧС.
Отметим, что вчера вечером на рынке стройматериалов EuroHome в Бинагадинском районе столицы произошел пожар. На место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, Войска гражданской обороны и работники Бакинского регионального центра МЧС.
Силы министерства не только потушили пожар, но и сумели спасти стройматериалы от огня.