Конституционный суд объявил решение о запрете, поставленном на выезд гражданина Британии из Азербайджана

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Прошло очередное открытое судебное заседание по специальному конституционному производству Пленума Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе суда, на заседании под председательством Фархада Абдуллаева рассмотрели конституционное дело по проверке соответствия Конституции Азербайджанской Республики некоторых нормативно-правовых актов по жалобе гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кларка Гордона Морриса.

Пленум Конституционного суда выслушал доклад судьи Р.Исмаилова, выступления представителей заявителя и ответственного органа, специалистов, заключение эксперта, и, расследовав и обсудив материалы, принял решение.

Конституционный суд посчитал правильным решение суда низшей инстанции о запрете, поставленном на выезд иностранного гражданина из страны.

Решение вступает в силу со дня публикации, является окончательным и не может быть отменено, изменено или же официально истолковано каким-либо органом или же лицом.