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    Конституционный суд объявил решение о запрете, поставленном на выезд гражданина Британии из Азербайджана

    Конституционный суд посчитал правильным решение суда низшей инстанции о запрете, поставленном на выезд Кларка Гордона Морриса из страны

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Прошло очередное открытое судебное заседание по специальному конституционному производству Пленума Конституционного суда Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе суда, на заседании под председательством Фархада Абдуллаева рассмотрели конституционное дело по проверке соответствия Конституции Азербайджанской Республики некоторых нормативно-правовых актов по жалобе гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кларка Гордона Морриса.

    Пленум Конституционного суда выслушал доклад судьи Р.Исмаилова, выступления представителей заявителя и ответственного органа, специалистов, заключение эксперта, и, расследовав и обсудив материалы, принял решение.

    Конституционный суд посчитал правильным решение суда низшей инстанции о запрете, поставленном на выезд иностранного гражданина из страны.

    Решение вступает в силу со дня публикации, является окончательным и не может быть отменено, изменено или же официально истолковано каким-либо органом или же лицом. 

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