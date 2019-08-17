Компания "Метак" оштрафована

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба на решение суда о применении штрафа в отношении ООО "МЕТ-АК".

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Афлатуна Гасымова решение Наримановского районного суда города Баку от 5 июля 2019 года о применении штрафа в отношении ООО "МЕТ-АК" осталось в силе.

Отметим, что суд признал компанию виновной по статье 430.4 (невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуг) в соответствии с протоколом Палаты по надзору за финансовыми рынками, и вынес решение о наложении штрафа.

За данное административное правонарушение на юридических лиц налагается штраф в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.

Начавшая деятельность в 1997 году компания "MET-AK", занимающаяся импортом и продажей на внутреннем рынке Азербайджана стальных труб, с 2000 года производит различную продукцию в своих производственных цехах.