Колумбийские власти конфисковали крупную партию ядовитых лягушек в аэропорту Боготы

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В аэропорту Боготы колумбийские власти обнаружили и изъяли крупный груз редких ядовитых лягушек, который контрабандисты планировали вывезти в Европу.

"Конфисковано 216 ядовитых лягушек, стоимость которых на черном рынке превышает 1,2 миллиарда песо (примерно 382 тысячи долларов)", — говорится в сообщении секретариата столицы страны по окружающей среде, передает Report.

Лягушки были обнаружены в аэропорту Боготы "Эль-Дорадо" в коробочках из-под фотопленки. Злоумышленники по непонятным причинам бросили груз в одном из туалетов. Полиция полагает, что лягушки должны были отправиться в Германию, чтобы затем быть проданными коллекционерам экзотических животных или для извлечения из них яда.