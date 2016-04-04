Коллегия адвокатов: Эльчину Садыгову не было сделано предупреждение

На заседании не было рассмотрено дело Эльчина Садыгова

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ На заседании Президиума коллегии адвокатов 1 апреля адвокату Эльчину Садыгову не было сделано предупреждение.

Об этом Report сообщила член Президиума коллегии адвокатов Ирада Джавадова.

Она отметила, что на заседании не было рассмотрено дело Эльчина Садыгова: "На заседании было принято решение об обращении в суд относительно исключения адвоката Музаффара Бахышова из членства коллегии адвокатов. Также на заседании было вынесено решение о выговоре адвокату Бахрузу Байрамову. Однако дело Эльчина Садыгова не было рассмотрено и ему не сделано предупреждение".

Отметим, что на заседании Президиума коллегии адвокатов 1 апреля было принято решение об обращении в суд относительно исключения адвоката Музаффара Бахышова из членства коллегии адвокатов. Адвокат Эльчин Садыгов на своей странице в Facebook написал, что на заседании президиума коллегии адвокатов ему было сделано предупреждение.