​Канадские ученые допустили возможность заражения раком

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Онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку. Такую гипотезу выдвинула группа ученых из Канадского института перспективных исследований.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Focus.de со ссылкой на исследование под названием "Люди и микробиом".

Микробиом представляет собой множество крошечных бактерий, существующих на коже или в органах.

По мнению сторонников выдвинутой гипотезы, подобная микробная колонизация человеческого организма может играть свою роль в передаче таких заболеваний, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.