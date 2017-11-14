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    Известная компания подала в суд на Исполнительную власть города Баку

    Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде© Report

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ ООО Группа компаний ATEF подала в суд на Исполнительную власть города Баку.

    Как сообщает Report, ООО, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, выдвинуло требование о поручении ответчику обязательства на разрешение на эксплуатацию объекта.

    Суд удовлетворил иск.

    Неудовлетворенная решением Исполнительная власть города Баку подала апелляционную жалобу.

    Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

    Отметим, что Группа компаний ATEF была создана на базе приватизированного в 1998 году Бакинского завода сухих трансформаторов.

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