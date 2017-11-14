Известная компания подала в суд на Исполнительную власть города Баку

© Report

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ ООО Группа компаний ATEF подала в суд на Исполнительную власть города Баку.

Как сообщает Report, ООО, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, выдвинуло требование о поручении ответчику обязательства на разрешение на эксплуатацию объекта.

Суд удовлетворил иск.

Неудовлетворенная решением Исполнительная власть города Баку подала апелляционную жалобу.

Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что Группа компаний ATEF была создана на базе приватизированного в 1998 году Бакинского завода сухих трансформаторов.