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Из Украины депортированы азербайджанцы, устроившие "собирунчик" в кафе

Из Украины депортированы азербайджанцы, устроившие "собирунчик" в кафе С первых дней пандемии они в различное время нарушали правила карантина
Происшествия
14 декабря 2020 г. 13:18
Из Украины депортированы азербайджанцы, устроившие собирунчик в кафе
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В Тернопольской области Украины задержаны азербайджанцы, неоднократно нарушавшие правила карантина, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Как передает европейское бюро Report, граждане Азербайджана - 60-летний Виляшов Ага, его сын 35-летний Виляшов Намик и родственник 30-летний Алиев Вагиф были задержаны в связи с тем, что незаконно собрались в принадлежащем им кафе в запрещенное время.

В отношении А.Виляшова и других названных лиц, которые уже в четвертый раз нарушают правила карантина и до того неоднократно получали предупреждения, суд на этот раз вынес решение о депортации. С первых дней пандемии они в различное время нарушали правила карантина.

В настоящее время в Украине применяется карантинный режим на выходных, однако сообщается, что эта мера себя не оправдывает. Ожидается, что в стране ужесточится карантинный режим, который охватит декабрьские праздничные дни. В Украине до сих пор COVID-19 был обнаружен у 900 666 человек, из них 506 718 выздоровели, 15 247 – умерли. Сейчас в стране у 378 701 человека болезнь протекает в активной форме.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada kafedə məclis təşkil edən azərbaycanlılar deport olunublar

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