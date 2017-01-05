Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдены 9 600 манатов и драгоценности.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Хатаинского района.

Согласно информации, во время отсутствия владельца квартиры Фаига Джафарова, проживающего по адресу: улица Рахиба Мамедова, дом 12, кв. 52, неизвестные сломали решетку на окне и вошли внутрь. Из квартиры украдены 9 600 манатов и драгоценности на сумму 4 000 манатов.

По факту ведется расследование в Хатаинском районном управлении полиции.