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    Из квартиры в Баку украдены 9 600 манатов и драгоценности

    По факту ведется расследование в Хатаинском районном управлении полиции

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдены 9 600 манатов и драгоценности.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Хатаинского района.

    Согласно информации, во время отсутствия владельца квартиры  Фаига Джафарова, проживающего по адресу:  улица Рахиба Мамедова, дом 12, кв. 52, неизвестные сломали решетку на окне и вошли внутрь. Из квартиры украдены 9 600 манатов и драгоценности на сумму 4 000 манатов. 

    По факту ведется расследование в Хатаинском районном управлении полиции.

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