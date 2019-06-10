Иностранка умерла при получении медпомощи в клинике Ege Hospital - ОБНОВЛЕНО

Ege Hospital распространила информацию о факте смерти, произошедшем в клинике.

Как сообщили Report в клинике, гражданка Российской Федерации Ядришникова Людмила Тимофеевна 1958 года рождения 07.06.2019 была госпитализирована в клинику Ege Hospital в очень тяжелом состоянии с диагнозом сердечной недостаточности: "В результате медицинского вмешательства профессиональных врачей сердечная деятельность пациентки была восстановлена. Однако ввиду тяжелого общего состояния, пациентка скончалась спустя несколько часов. Хотели бы отметить, что Ege Hospital не проводил операцию данного пациента.

Напомним, что Людмила Ядришникова проходила лечение онкологического заболевания в Российской Федерации, но ввиду неэффективности лечения медицинское вмешательство в организм пациентки в России было приостановлено".

По факту смерти в Наримановской районной прокуратуре ведется расследование.

***10.50

В Баку во время хирургической операции в одной из клиник скончалась иностранная гражданка.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован в частной клинике Ege Hospital, расположенной в Наримановском районе столицы.

Проходившая здесь лечение гражданка России Людмила Тимофеевна Ядришникова 1958 г.р. скончалась на операционном столе.

По факту в Наримановской районной прокуратуре ведется расследование.