Ингушетия намерена оспорить решение Книги рекордов Гиннеса о самом пожилом жителе планеты

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Ингушетии намерены разобраться с ошибкой в Книге рекордов Гиннесса, назвавшей накануне самым пожилым человеком в мире 112‐летнего японца Масадзо Нонаку, передает Report.

Жители республики полагают, что самым пожилым человек является не Масадзо Нонака, а 122-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев. Родственники Аппаза Илиева уже обратились в СМИ и напомнили о долгожителе.

Как отметил глава региона Юнус‐бек Евкуров, рабочая группа, устраняющая ошибку, уже приступила к работе."Рабочая группа у нас там создана, работает. Надеюсь мы выйдем на уровень, в том числе, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса", - цитирует Евкурова издание "360".

Аппаз Илиев родился в 1896 году в ингушском селении Гули. Всю свою жизнь он работал на земле, занимаясь земледелием и животноводством. У Аппаза Илиева трое детей от второй жены, 33 внука и 34 правнука.